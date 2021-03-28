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В Карпатах сохраняется угроза лавин, на Волыни может затопить дворы и дороги

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 28 марта будет переменчивой в зависимости от региона. Например, в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин, а в Волынской области паводки могут затопить дворы и дороги.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным украинского Гидрометцентра, 28-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стыр возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, дворов в Маневичском районе Волынской области (уровень опасности желтый).

Напомним, в целом погода в Украине 28 марта ожидается теплой, но местами выпадут осадки. Столбики термометров будут достигать днем отметок от +10 до +15. При этом на западе, севере и в некоторых южных регионах ожидаются дожди, вызванные штормовым циклоном.

Они зальют большую часть страны, а сухо будет только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

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