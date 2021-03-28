У Карпатах зберігається загроза лавин, на Волині може затопити двори і дороги

Погода в Україні 28 березня буде мінливою у залежності від регіону. Наприклад, в Карпатах зберігається загроза сходження лавин, а у Волинській області паводки можуть затопити двори і дороги.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій .

Крім того, за даними українського Гідрометцентру, 28-29 березня при подальшому підвищенні рівня води у річці Стир можливе досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, дворів в Маневицькому районі Волинської області (рівень небезпеки жовтий).

Повідомляється, що в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, загалом погода в Україні 28 березня очікується теплою, але місцями випадуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток від +10 до +15. При цьому на заході, півночі і в деяких південних регіонах очікуються дощі, викликані штормовим циклоном.

Вони заллють більшу частину країни, а сухо буде лише в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.