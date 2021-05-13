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В Карпатах сохраняется риск схода лавин

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Четверг 13 мая 2021 09:14
В Карпатах сохраняется риск схода лавин Фото: в Карпатах возможен сход лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Синоптики предупреждают, что на фоне потепления в Карпатах сохраняется вероятность схода лавин. Объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 13 мая в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная сніголавнинна опасность означает, что снежный покров умеренно закреплен только на некоторых крутых склонах, на других - хорошо закреплен. Сход лавин вероятен, в частности за счет высоких дополнительных нагрузок, в основном на крутых склонах. В то же время, большие природные лавины не ожидаются.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в стране в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.

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