У Карпатах зберігається ризик сходження лавин
Синоптики попереджають, що на фоні потепління у Карпатах зберігається ймовірність сходження лавин. Оголошена сніголавинна небезпека.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 13 травня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна сніголавинна небезпека (2 рiвень).
Крім того, помiрна снiголавинна небезпека очікується у високогiр’ї схiдної частини Закарпатської областi.
Помірна сніголавнинна небезпека означає, що сніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, на інших - закріплений добре. Сходження лавин ймовірне, зокрема за рахунок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах. Водночас, великі природні лавини не очікуються.
Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.
РБК-Україна писало, що погода в країні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.