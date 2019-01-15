Фото: во Львовской области частично перекрыто движение транспорта (lv.npu.gov.ua)

Решается вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб

Во Львовской области из-за непогоды частично перекрыто движение транспорта в Золочевском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что из-за ухудшения погодных условий, что сопровождается снегопадами и сильными порывами ветра, затруднено движение транспорта на автодороге местного значения Перемышляны - Чемеринцы - Плугов.

"Полностью заблокировано движение на участке дороги между селом Поляны и поселком Поморяны. По состоянию на 13:00 автомобилей, которые застряли в снежных сугробах, или не могут самостоятельно передвигаться, на этом участке дороги нет. Сейчас на месте работает снегоочистительная техника", - говорится в сообщении.

В настоящее время организован объезд заснеженного участка через село Вороняки и город Зборов Тернопольской области. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду и метели 15 января.

Также сообщалось, что в украинских Карпатах 15-16 января ожидается значительная снеголавинная опасность.