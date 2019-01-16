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В Карпатах зберігається лавинна небезпека

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 09:23
В Карпатах зберігається лавинна небезпека
Ілюстративне фото (pixabay.com/skeeze)

В горах тривають снігопади та хуртовини

У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 16 січня в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується сніг та до -10. За даними синоптиків, 16 січня у західних областях України очікується сніг, вдень з дощем, температура повітря вночі від -1 до -6, вдень від -1 до +4. На решті території без істотних опадів, вночі у східних, Запорізькій областях та в Криму очікується сніг.

Зазначимо, у Львівській області через снігопади напередодні частково перекрили рух транспорту у Золочівському районі. Зокрема, було ускладнено рух на автодорозі місцевого значення Перемишляни - Чемеринці - Плугів. Вирішується питання про притягнення до відповідальності працівників дорожніх служб.

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +3
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