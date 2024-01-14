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У Карпатах снігопади: українців попереджають про загрозу лавин

Фото: українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 14 і 15 січня погіршиться. У горах є загроза сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, сьогодні та завтра у Карпатах очікуються снігопади та хуртовини. Тому на високогір'ї можлива загроза сходження снігових лавин. 

Попередження оголосили на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Там встановили третій рівень небезпеки. 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Також помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) оголосили у на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Погода на завтра

Як зазначають синоптики, завтра у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг. На решті території без опадів.

Температура повітря вдень від -4 до +1, на півдні до +6 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2 -7 градусів.

У Карпатах вдень буде -2 -7 градусів, а вночі -5 -10 градусів.

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