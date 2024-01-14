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В Карпатах снегопады: украинцев предупреждают об угрозе лавин

Фото: украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах 14 и 15 января ухудшится. В горах есть угроза схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня и завтра в Карпатах ожидаются снегопады и метели. Поэтому на высокогорье возможна угроза схождения снежных лавин.

Предупреждение было объявлено на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Там был установлен третий уровень опасности.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Также умеренную снеголавинную опасность (2 уровень) объявили на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Погода на завтра

Как отмечают синоптики, завтра в западных и северных областях местами небольшой снег. В восточной и юго-восточной части ночью умеренный снег. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха днем от -4 до +1, на юге до +6 градусов. Ночью столбики термометров покажут -2 -7 градусов.

В Карпатах днем -2 -7 градусов, а ночью -5 -10 градусов.

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