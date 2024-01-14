Мороз спаде, але лише місцями: де сьогодні чекати потепління і дощів

Погода в Україні сьогодні, 14 січня, буде мінливою. Мороз місцями спаде, у деяких областях навіть очікується дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікується невеликий сніг, а у південних областях з дощем. Тільки в Одеській області без суттєвих опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. В західних областях місцями пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від 0 до -4, вночі -8 -16 градусів;

на сході: вдень -2 -7, а вночі -10 -16 градусів;

на півдні: вдень від +3 до 0, вночі -1 -5 градусів;

на заході: вдень від +2 до 0, а вночі -3 -8 градусів;

у центрі: вдень +1 -3, вночі від -5 до -8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -7 -9.