В Карпатах снегопады. Есть угроза схода лавин

В Карпатах бушует непогода, падает снег. Из-за этого есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Отметим, в Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.
Более подробный прогноз в предыдущей новости РБК-Украина относительно погоды в Украине 13 декабря.