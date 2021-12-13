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В Карпатах снегопады. Есть угроза схода лавин

Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах бушует непогода, падает снег. Из-за этого есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Отметим, в Украине сегодня будут снегопады в западных областях. На севере и в центре прогнозируют дожди.

Более подробный прогноз в предыдущей новости РБК-Украина относительно погоды в Украине 13 декабря.

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