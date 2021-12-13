У Карпатах снігопади. Є загроза сходження лавин

У Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.