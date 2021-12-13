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У Карпатах снігопади. Є загроза сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Зазначимо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.

Більш детальний прогноз у попередній новині РБК-Україна щодо погоди в Україні 13 грудня.

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