У Карпатах снігопади. Є загроза сходження лавин

У Карпатах вирує негода, падає сильний сніг. Через це є загроза сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Зазначимо, в Україні сьогодні будуть снігопади у західних областях. На півночі та в центрі прогнозують дощі.
Більш детальний прогноз у попередній новині РБК-Україна щодо погоди в Україні 13 грудня.