У Карпатах через снігопади зберігається лавинна небезпека

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Очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

В українських Карпатах сьогодні, 7 січня 2019 року, очікується значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 6 -7 січня в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, синоптики попередили, що на Різдво можуть вдарити суворі морози, у всіх областях рівень температура повітря знизиться до -15 градусів вночі до -11 вдень. В Києві 6 січня очікується сніг і мороз, на Різдво опадів не прогнозується.

Додамо, що рятувальники ДСНС переходять на посилений режим на період святкування Різдва. Зокрема, в кожній області уточнили місця проведення масових святкувань, посилений моніторинг пожежної безпеки, а також проводиться профілактика на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Також повідомляється, що до 8 січня включно організовано взаємодію рятувальників з місцевою владою, поліцією та іншими органами, які задіяні у заходах.