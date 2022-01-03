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В Карпатах - снеголавинная опасность и ограниченная видимость: предупреждение синоптиков

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Карпаты, Понедельник 03 января 2022 09:25
В Карпатах - снеголавинная опасность и ограниченная видимость: предупреждение синоптиков Фото: в Карпатах - снеголавинная опасность и ограниченная видимость (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 января в высокогорье Карпат ухудшилась погода, что повлекло ухудшение видимости. Также синоптики предупредили о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:15 03.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер восточный 7-8 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

3-4 января возможен сход лавин в горах Ивано-Франковской области.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды. Спасатели предупреждают о метели, шквалах ветра и скользкой дороге.

Добавим, по информации Укргидрометцентра, сегодня ожидаются дожди во всех областях.

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