В Карпатах - снеголавинная опасность и ограниченная видимость: предупреждение синоптиков

Сегодня, 3 января в высокогорье Карпат ухудшилась погода, что повлекло ухудшение видимости. Также синоптики предупредили о возможном сходе лавин.

"По состоянию на 08:15 03.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер восточный 7-8 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

3-4 января возможен сход лавин в горах Ивано-Франковской области.