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Шквалы, метели и гололедица: украинцев предупредили об опасности

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Украина, Понедельник 03 января 2022 08:09
Шквалы, метели и гололедица: украинцев предупредили об опасности Фото: 3 января ожидаются метели, гололедица и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине ожидается ухудшение погода. Спасатели предупреждают о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, 3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Кроме этого, по Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня, по данным Укргидрометцентра, ожидаются дожди во всех областях.

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