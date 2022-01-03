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У Карпатах - сніголавинна небезпека та обмежена видимість: попередження синоптиків

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Карпати, Понеділок 03 січня 2022 09:25
У Карпатах - сніголавинна небезпека та обмежена видимість: попередження синоптиків Фото: у Карпатах - сніголавинна небезпека та обмежена видимість (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 січня у високогір'ї Карпат погіршилася погода, що спричинило погіршення видимості. Також синоптики попередили про можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:15 03.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер східний 7-8 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 3 січня на високогір’ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

3-4 січня можливе сходження лавин у горах Івано-Франківської області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. Рятувальники попереджають про хуртовини, шквали вітру та слизьку дорогу.

Додамо, за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні очікуються дощі у всіх областях.

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