В Карпатах сегодня сохранится 3 уровень лавинной опасности

Сегодня, 11 марта, в Карпатах сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Альпах произошел сход двух лавин в регионах Дахштайн и Каринтия. В результате инцидента погибли 6 человек, пятеро из них были гражданами Чехии. Первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров и была длиной около 400 метров.

Также РБК-Украина писало, что на архипелаге Шпицберген в Норвегии в результате схода снежной лавины возле ледника погибли двое граждан Германии. Возле ледника Фричтов также пропали без вести два человека, которые принимали участие в организованном российской компанией туре.

Кроме того, в Грузии после схода снежной лавины на горе Тетнульди исчез украинский турист. В районе схода лавины находились четверо туристов из Чехии и турист из Украины.