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В Карпатах в середине весны сохраняется угроза схода лавин

Новина українською → Карпаты, Среда 14 апреля 2021 08:31
В Карпатах в середине весны сохраняется угроза схода лавин Фото: в Карпатах существует угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Карпатах, по состоянию на 14 апреля, остается холодной. В горах сохраняется снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным УкрГидрометцентра, 14 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, по прогнозу синоптиков, в Ивано-Франковской области сегодня температура воздуха днем составит +6+8, а ночью +3+5. Во Львовской области днем будет +6+8, а ночью +2+4.

Синоптики отметили, что сегодня дожди перейдут на большую часть страны. На западе ожидает похолодание до +6 градусов, на востоке теплая погода сохранится - до +17.

Отметим, ранее украинский Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на неделю. Через приход циклона XANDER погода начнет меняться.

Также РБК-Украина писало, что с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

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