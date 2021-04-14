В Карпатах в середине весны сохраняется угроза схода лавин

Погода в Карпатах , по состоянию на 14 апреля, остается холодной. В горах сохраняется снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

По данным УкрГидрометцентра, 14 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, по прогнозу синоптиков, в Ивано-Франковской области сегодня температура воздуха днем составит +6+8, а ночью +3+5. Во Львовской области днем будет +6+8, а ночью +2+4.

Синоптики отметили, что сегодня дожди перейдут на большую часть страны. На западе ожидает похолодание до +6 градусов, на востоке теплая погода сохранится - до +17.