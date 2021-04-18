У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, а в Україні можливі заморозки

У Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозують помірну сніголавинну небезпеку . Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій .

Крім того, сьогодні на території України, крім північних та північно-східних областей, прогнозують заморозки на ґрунту від 0 до -5 градусів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

У горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей сьогодні зберігатиметься 2 рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.

Також синоптики прогнозували прохолодну погоду на вихідних. Попереджали про заморозки та дощі.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепло до +20 градусів.