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У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, а в Україні можливі заморозки

Новость на русском → Карпати, Неділя 18 квітня 2021 09:21
У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, а в Україні можливі заморозки Фото: у Карпатах сьогодні можуть зійти лавини (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозують помірну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей сьогодні зберігатиметься 2 рівень сніголавинної небезпеки.

Крім того, сьогодні на території України, крім північних та північно-східних областей, прогнозують заморозки на ґрунту від 0 до -5 градусів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.

Також синоптики прогнозували прохолодну погоду на вихідних. Попереджали про заморозки та дощі.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепло до +20 градусів.

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