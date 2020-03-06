В Карпатах сегодня ожидается лавинная опасность

Сегодня, 6 марта, синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в горах Карпат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 6 март, в вісокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине 6 марта теплая, облачно и температура воздуха колеблется от +7 до +16.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера в Карпатах резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и значительный снег ночью. Кроме этого вчера утром был снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщалось, что по состоянию на 6 утра местами снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см), местами дождь, в Волынской, Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях, в Киевской и Сумской областях туман; на остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.