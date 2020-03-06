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Тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     06.03.2020 - 08:00
Тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 6 марта теплая, облачно и температура воздуха колебается от +7 до +16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня переменная облачность. На западе днем температура воздуха составит +7+10, а ночью -2+7. В северных областях днем температура воздуха составит +12+14, а ночью +5+7.

Тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

В центре страны днем +12+15, а ночью +5+7. На востоке страны днем +12+15, а ночью +4+7. Так же тепло и в южных областях, там днем +13+16, а ночью +5+8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло, переменная облачность. Днем +12+14, а ночью +5+7.

Тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что вчера в Карпатах резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и значительный снег ночью. Кроме этого вчера утром был снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

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