В Карпатах есть риск схождения лавин. Туристов просят не рисковать здоровьем

В Украине 24 марта объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности в Карпатах. Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.
Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.
Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход:
Напомним, в Карпатах на этой неделе ожидается колебание температуры от -9 до +11 градусов.
Сегодня в Украине снежный циклон переместиться с запада на восток. В районе Карпат днем будет от +3 до +7 градусов.