В Карпатах есть риск схождения лавин. Туристов просят не рисковать здоровьем

В Украине 24 марта объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности в Карпатах. Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.

Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.

Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход: