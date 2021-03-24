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В Карпатах есть риск схождения лавин. Туристов просят не рисковать здоровьем

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 24 марта объявлен второй уровень (умеренный) снеголавинной опасности в Карпатах. Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.

Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход:

  • обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемое время возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;
  • избегайте походов в одиночку. Минимально рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человека;
  • убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;
  • поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
  • обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

Напомним, в Карпатах на этой неделе ожидается колебание температуры от -9 до +11 градусов.

Сегодня в Украине снежный циклон переместиться с запада на восток. В районе Карпат днем будет от +3 до +7 градусов.

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Новости Украины КарпатылавинаГСЧС
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