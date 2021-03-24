RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Карпатах є ризик сходження лавин. Туристів просять не ризикувати здоров'ям

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні 24 березня оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки в Карпатах. Сходження лавин можливо на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та на середньогір'ї Львівської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники закликали туристів не ризикувати здоров'ям під час оголошення сніголавинної небезпеки, а також реєструвати свої подорожі.

Також рятувальники дали поради туристам, які вирушають у похід:

  • обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження маршруту і очікуваний час повернення з походу, а краще - зареєструйте свій гірський подорож на рятувальних постах;
  • уникайте походів в поодинці. Мінімально рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менш 3 людини;
  • переконайтеся, що ваша екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
  • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
  • обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Нагадаємо, в Карпатах на цьому тижні очікується коливання температури від -9 до +11 градусів.

Сьогодні в Україні сніговий циклон переміститися з заходу на схід. В районі Карпат вдень буде від +3 до +7 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарпатылавинаДСНС
Читайте також
У Львові в ДТП за участю автомобіля ДСНС загинула дитина
У Карпатах сьогодні можуть зійти лавини
Прогноз погоди