В Карпатах є ризик сходження лавин. Туристів просять не ризикувати здоров'ям

В Україні 24 березня оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки в Карпатах. Сходження лавин можливо на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та на середньогір'ї Львівської області.
Рятувальники закликали туристів не ризикувати здоров'ям під час оголошення сніголавинної небезпеки, а також реєструвати свої подорожі.
Також рятувальники дали поради туристам, які вирушають у похід:
Нагадаємо, в Карпатах на цьому тижні очікується коливання температури від -9 до +11 градусів.
Сьогодні в Україні сніговий циклон переміститися з заходу на схід. В районі Карпат вдень буде від +3 до +7 градусів.