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В Карпатах разыскали ребенка, который заблудился во время подъема

Автор: Сергей Пышкин

Волонтеры Коломыи разыскали ребенка, который вчера потерялся в Карпатах во время подъема на гору. Состояние мальчика оценивается, как удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ребенка нашли на горе Большая Космецтка, которая расположена на границе с Закарпатьем.

Отметим, что парень потерялся 14 августа, около 19:05. Всего к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собаки и квадрокоптер.

По предварительной информации, состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 14 августа, во время подъема на гору потерялся мальчик 2015 года рождения.

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КарпатыГСЧС