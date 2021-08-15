RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому

Автор: Сергій Пишкін

Волонтери Коломиї розшукали дитину, яка вчора загубилась в Карпатах під час підйому на гору. Стан хлопця оцінюється, як задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Дитину знайшли на горі Велика Космецтка, що розташована на кордоні з Закарпаттям.

Відзначимо, що хлопець загубився 14 серпня, близько о 19:05. Загалом до пошукових робіт були залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собаки та квадрокоптер.

За попередньою інформацією, стан дитини оцінюється, як задовільний.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 14 серпня, під час підйому на гору загубився хлопчик 2015 року народження.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарпатыДСНС