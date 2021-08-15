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У Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому

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Закарпаття, Неділя 15 серпня 2021 20:26
У Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому Фото: у Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому (dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Волонтери Коломиї розшукали дитину, яка вчора загубилась в Карпатах під час підйому на гору. Стан хлопця оцінюється, як задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Дитину знайшли на горі Велика Космецтка, що розташована на кордоні з Закарпаттям.

Відзначимо, що хлопець загубився 14 серпня, близько о 19:05. Загалом до пошукових робіт були залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собаки та квадрокоптер.

За попередньою інформацією, стан дитини оцінюється, як задовільний.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 14 серпня, під час підйому на гору загубився хлопчик 2015 року народження.

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Карпаты ДСНС
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