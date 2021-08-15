У Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому
Фото: у Карпатах розшукали дитину, яка заблукала під час підйому (dsns.gov.ua)
Волонтери Коломиї розшукали дитину, яка вчора загубилась в Карпатах під час підйому на гору. Стан хлопця оцінюється, як задовільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Дитину знайшли на горі Велика Космецтка, що розташована на кордоні з Закарпаттям.
Відзначимо, що хлопець загубився 14 серпня, близько о 19:05. Загалом до пошукових робіт були залучені 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собаки та квадрокоптер.
За попередньою інформацією, стан дитини оцінюється, як задовільний.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 14 серпня, під час підйому на гору загубився хлопчик 2015 року народження.