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У Карпатах сталася пожежа у готелі, загинула людина

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 19:48
У Карпатах сталася пожежа у готелі, загинула людина
Фото: пожежа (if.dsns.gov.ua)

Тіло жертви було виявлено під час проведення робіт з розбору конструкції готелю

У селі Яблуниця Івано-Франківської області під час пожежі у приміщенні готелю "Простоквашино" загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Так, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 23 грудня о 03:32. З’ясувалося, що вогонь охопив будівлю по всій площі.

 Фото: пожежа у готелі

У ДСНС зазначають, що відстань від найближчого підрозділу до місця пожежі становила близько 25 кілометрів.

Обслуговуючий персонал евакуював мешканців готелю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. О 06:12 пожежу було локалізовано на площі 1500 кв. м, а о 07:00 її було ліквідовано.

Тіло людини було виявлено під час проведення робіт з розбору конструкції готелю на місці пожежі.

При цьому для гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 чоловік особового складу, причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у ДСНС раніше повідомили, що на пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 людина.

Як писало РБК-Україна раніше, після пожежі на різдвяному ярмарку у Львові за медичною допомогою звернулися п'ять чоловік.

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Новини України загибліпожежаІвано-Франківська область
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