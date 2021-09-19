В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.

"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.

Отметим, что Говерла является самой высокой горой Украины, ее высота над уровнем моря составляет 2061 метров. При этом покорение этой вершины является наиболее популярным маршрутом среди туристов в Карпатах.