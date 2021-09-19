В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы
В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.
Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.
"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.
Отметим, что Говерла является самой высокой горой Украины, ее высота над уровнем моря составляет 2061 метров. При этом покорение этой вершины является наиболее популярным маршрутом среди туристов в Карпатах.
Напомним, что в Карпатах ухудшилась погода. В Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидаются сильные дожди.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области произошло землетрясение. Его наблюдали жители Мукачаевского района, но обошлось без пострадавших.