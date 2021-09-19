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В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы

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Украина, Воскресенье 19 сентября 2021 22:47
В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы Фото: в Карпатах травмировалась туристка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Скороход

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.

В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы

"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.

Отметим, что Говерла является самой высокой горой Украины, ее высота над уровнем моря составляет 2061 метров. При этом покорение этой вершины является наиболее популярным маршрутом среди туристов в Карпатах.

Напомним, что в Карпатах ухудшилась погода. В Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидаются сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области произошло землетрясение. Его наблюдали жители Мукачаевского района, но обошлось без пострадавших.

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ГСЧС
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