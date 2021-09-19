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У Карпатах постраждала туристка, яка спускалася з Говерли

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Україна, Неділя 19 вересня 2021 22:47
У Карпатах постраждала туристка, яка спускалася з Говерли Фото: у Карпатах травмувалася туристка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Скороход

В Карпати травмувалася туристка при спуску з гори Говерли. Їй знадобилася допомога рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У повідомленні йдеться, що жінка постраждала сьогодні під час спуску з Говерли. Їй знадобилася допомога рятувальників.

Рятувальники надали туристці першу домедичну допомогу та евакуювали її з гори.

У Карпатах постраждала туристка, яка спускалася з Говерли

"Рятувальники надали жінці першу домедичну допомогу і на спеціальних ношах спустили вниз і передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Говерла є найвищою горою України, її висота над рівнем моря становить 2061 метрів. При цьому підкорення цієї вершини є найбільш популярним маршрутом серед туристів у Карпатах.

Нагадаємо, що у Карпатах погіршилася погода. У Закарпатській та Івано-Франківській області очікуються сильні дощі.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області стався землетрус. Його спостерігали жителі Мукачівського району, але обійшлося без постраждалих.

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