У Карпатах постраждала туристка, яка спускалася з Говерли

В Карпати травмувалася туристка при спуску з гори Говерли. Їй знадобилася допомога рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

У повідомленні йдеться, що жінка постраждала сьогодні під час спуску з Говерли. Їй знадобилася допомога рятувальників.

Рятувальники надали туристці першу домедичну допомогу та евакуювали її з гори.

"Рятувальники надали жінці першу домедичну допомогу і на спеціальних ношах спустили вниз і передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Говерла є найвищою горою України, її висота над рівнем моря становить 2061 метрів. При цьому підкорення цієї вершини є найбільш популярним маршрутом серед туристів у Карпатах.