В Карпатах похолодало до +3

Погода в Украине 16 сентября резко ухудшилась, в западной части температура воздуха упала до +3. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что в Карпатах ветер юго-западный 4 м/с и температура воздуха +3

"По состоянию на 08:00 16.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 4 м/сек. Температура воздуха +3", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщали, что сегодня в Украине переменная облачность. Однако, во Львовской и Ивано-Франковской областях возможны дожди. Там температура воздуха опустится до +20+23. На юге страны еще тепло, температура воздуха днем держит +24+27. В восточных областях сегодня тоже без осадков, температура воздуха достигнет +21+23.

Синоптики ранее сообщали, что во второй половине сентября погода ухудшится, ожидаются заморозки в центральных областях и Карпатах. Заморозки возможны в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

В пятницу в Украине будет холодно. Температура воздуха упадет до +13+17. В частности, в столице будет +13+15.