У Карпатах похолодало до +3

Погода в Україні 16 вересня різко погіршилась, у західній частині температура повітря впала до +3. Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що у Карпатах вітер південно-західний 4 м/с і температура повітря +3

"Станом на 08:00 16.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря +3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьгодні в Україні мінлива хмарність. Натомість, у Львівській та Івано-Франківській областях можливі дощі. Там температура повітря опуститься до +20+23. На півдні країни ще тепло, температура повітря вдень тримає +24+27. У східних областях сьогодні теж без опадів, температура повітря досягне +21+23.

Синоптики раніше повідомляли, що у другій половині вересня погода погіршиться, очікуються заморозки у центральних областях та Карпатах. Заморозки можливі в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

В п'ятницю в Україні вже буде холодно. Температура повітря впаде до +13+17. Зокрема, у столиці буде +13+15.