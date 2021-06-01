В Карпатах в первый день лета снег и -1 градус мороза

В Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Лежит снег, который вчера шел в течение дня .

По состоянию на утро 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30м.

Напомним, вчера на горе Поп Иван Черногорский падал снег. Видимость была ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

РБК-Украина писало, что сегодня над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается - прогнозируют дожди и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная.