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В Карпатах в первый день лета снег и -1 градус мороза

Автор: Инна Собора

В Карпатах в первый день лета температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Лежит снег, который вчера шел в течение дня.

Об этом сообщили в пресс-центре Черногорского горно поисково-спасательного поста.

По состоянию на утро 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30м.

Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 градус.

Напомним, вчера на горе Поп Иван Черногорский падал снег. Видимость была ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

РБК-Украина писало, что сегодня над югом Украины распространяется циклон. В связи с этим погода ухудшается - прогнозируют дожди и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная.

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