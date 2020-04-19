В Карпатах ожидается значительная вероятность схода лавин

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Прогнозируют 3 уровень опасности

В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная опасность схождения снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, 19 и 20 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в связи с оттепелью возможно схождение лавин.

Отмечается, что снеголавинная опасность достигнет 3-го уровня.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине 19 апреля будет прохладной, а ночью возможны заморозки. В северных и южных областях ожидаются дожди. Скорость ветра по всей Украине составит от 5 до 10 м/сек.

Также РБК-Украина писало, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений в Украине. Температура воздуха побила несколько рекордов с начала наблюдений.

Кроме того, несколько дней назад зафиксировали пылевую бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления стал сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы.