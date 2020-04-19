У Карпатах очікується значна ймовірність сходження лавин

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Прогнозують 3 рівень небезпеки

У Карпатах найближчими днями очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, 19 та 20 квітня на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у зв'язку з відлигою можливе сходження лавин.

Зазначається, що сніголавинна небезпека досягатиме 3-го рівня.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні 19 квітня буде прохолодною, а вночі можливі заморозки. У північних та південних областях очікуються дощі. Швидкість вітру по всій Україні складе від 5 до 10 м/с.

Також РБК-Україна писало, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень в Україні. Температура повітря побила декілька рекордів з початку спостережень.

Крім того, декілька днів тому зафіксували пилову бурю в декількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища став сильний вітер та низький рівень ґрунтових вод через безсніжну зиму.