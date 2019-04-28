В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 28-29 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди. В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов. 29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.

По данным "Гидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.