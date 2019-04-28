У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинної небезпеки в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з потеплінням і очікуваними дощами, 28-29 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів. 29-30 квітня та 1-2 травня буде переважати дощова погода, денна температура знизиться до +16, на півдні країни та на Закарпатті до +20.

За даними "Гідрометцентру", 28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.