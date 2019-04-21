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В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

Новости » Общество    21.04.2019 - 09:17
В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

В горах ожидается 3 уровень лавинной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 21 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков в Украине будет преимущественно без осадков, дожди могут пройти только в Киеве и западных областях. 

Кроме того, согласно Укргидрометцентру, в Украине 21 апреля ожидается умеренный ветер восточного и юго-восточного направления. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Днем температура 11-16 градусов тепла, на Закарпатье - 15-20 градусов.

В Киевской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +1...6 градусов тепла, днем +13...16 градусов.

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