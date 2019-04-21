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У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 09:17
У Карпатах очікується значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

У горах очікується 3 рівень лавинної небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинної небезпеки в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 21 квітня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків в Україні буде переважно без опадів, дощі можуть пройти лише в Києві та західних областях.

Крім того, згідно Укргідрометцентру, в Україну 21 квітня очікується помірний вітер східного і південно-східного напрямку. Температура вночі 1-6 градусів тепла, в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. Вдень температура 11-16 градусів тепла, на Закарпатті - 15-20 градусів.

У Київській області місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі складе +1...6 градусів тепла, удень +13... + 16 градусів.

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