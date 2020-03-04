В Карпатах ожидается ухудшение погодных условий

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

5 марта ночью в Карпатах значительный снег

На Закарпатье и в Карпатах, сегодня, 4 марта, ожидается значительный дождь, в горах - с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 5 марта ночью в Карпатах значительный снег (1 уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что погода в Украине 4 марта ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение в Карпатах.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня потеплеет до +17, но в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях дожди. На севере и в центре страны переменная облачность, днем +14+17, а ночью +3+6. В восточных областях днем +12+16, а ночью +2+5. Также на юге страны существенно потеплеет, до +17, а ночью +6+8.

РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня, 4 марта, ожидается туман, видимость 200-500 м.