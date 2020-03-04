ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Карпатах очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 13:51
В Карпатах очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

5 березня вночі в Карпатах значний сніг

На Закарпатті та в Карпатах, сьогодні, 4 березня, очікується значний дощ, в горах - з мокрим снігом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 5 березня вночі в Карпатах значний сніг (І рiвень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 4 березня погіршилась, оголошено штормове попередження у Карпатах.

Згідно із прогнозом синоптиків, сьогодні потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

Також РБК-Україна писало, що в Києві сьогодні, 4 березня, очікується туман, видимість 200-500 м.

Березень розпочався з температурних рекордів у Києві Синоптики попередили про туман в Києві
Новини України ГідрометцентрКарпатыПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся