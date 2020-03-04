В Карпатах очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

5 березня вночі в Карпатах значний сніг

На Закарпатті та в Карпатах, сьогодні, 4 березня, очікується значний дощ, в горах - з мокрим снігом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 5 березня вночі в Карпатах значний сніг (І рiвень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 4 березня погіршилась, оголошено штормове попередження у Карпатах.

Згідно із прогнозом синоптиків, сьогодні потепліє до +17, але у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях дощі. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність, вдень +14+17, а вночі +3+6. У східних областях вдень +12+16, а вночі +2+5. Також на півдні країни суттєво потепліє, до +17, а вночі +6+8.

Також РБК-Україна писало, що в Києві сьогодні, 4 березня, очікується туман, видимість 200-500 м.