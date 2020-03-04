Сильные дожди и мокрый снег: в Украине объявили штормовое предупреждение

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Также в горах сегодня мокрый снег

Погода в Украине 4 марта ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также в горах сегодня мокрый снег.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха +4+5. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, в областях с осадками мокрое. На перевальных участках дорог дожди.

Напомним, сегодня потеплеет до +17, но в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях дожди. На севере и в центре страны переменная облачность, днем +14+17, а ночью +3+6. В восточных областях днем +12+16, а ночью +2+5. Также на юге страны существенно потеплеет, до +17, а ночью +6+8.

Добавим, синоптики прогнозировали, что до четверга в Украине будет тепло, потепление до +17. А в пятницу похолодает.