В Карпатах ожидается до 40 см снега

Сегодня, 6 мая, и в течение первой половины суток 7 мая в Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский гидрометцентр" в Facebook.

В частности, циклон вызовет сильный ветер (порывы 10-20 м/с, местами до 24 м/с), значительный дождь и мокрый снег, снег, местами метели.

"Ожидается прирост снежного покрова высотой: на среднегорье - 10-20 см, на высокогорье - до 40 см! Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье!", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на 4 мая резко испортилась, прогнозировали град и штормовое предупреждение. В Карпатах выпал снег.

Кроме того, по всей территории страны в течение последних дней выпадают значительные осадки. Так, во вторник, 5 мая, в Харькове из-за сильного ливня затопило часть рынка "Барабашово" .

В понедельник, 4 мая, в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. Так, затопление наблюдалось на ул. Черниговской, ул. Кудряшова и ул. Богдановской. В результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды.