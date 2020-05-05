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Гроза, дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     05.05.2020 - 08:00
Гроза, дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине, кроме запада, сегодня будет гроза

Погода в Украине 5 мая ухудшится, будут грозы и дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +22. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня дожди, но без грозы, температура воздуха днем составит +15+18, а ночью +5+11. На севере и в центре страны будет гроза и дожди, днем +16+20, а ночью +9+12. В восточных областях сегодня тоже значительные осадки, но будет теплее - днем +19+22, а ночью +10+12. На юге страны тоже дожди и грозы, температура воздуха днем составит +18+21, а ночью +10+12.

Гроза, дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет гроза и дождь. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +10+12.

Гроза, дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, из-за непогоды в Черновцах и области попадали деревья и повреждены здания, движение на некоторых улицах ограничено.

Ранее сообщалось, что нынешний апрель в Киеве останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем было в этот день в 1987 году.

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