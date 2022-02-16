Высокий уровень опасности. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах

Сегодня, 16 февраля, на высокогорье Карпат значительно ухудшиться погода. Спасатели предупреждают о возможном сходе снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

"16 февраля в связи с нестабильным снежным покровом, оттепелью в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что в четверг, 17 февраля, в горах Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях также пройдут осадки, поэтому в этих регионах сохранится 3 уровень опасности.

В то же время в Ивано-Франковской области ожидается 4 уровень опасности из-за большой угрозы схождения снежных оползней.