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Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 20:00
Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра преимущественно тепло и сухо (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине завтра, 16 февраля, будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются в западных регионах, на остальной территории переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе дожди и дожди с мокрым снегом ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, днем от +4 до +8, ночью от -3 до +2.

На севере без осадков, днем от +3 до +6, ночью от -2 до -8. В центральной части пасмурно, днем от +3 до +7, ночью от -1 до -4. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -2 до -9.

В южных областях днем от +5 до +8, ночью от -3 до +2.

Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, сухо, днем от +3 до +5, ночью от -2 до -4. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца.

Также сообщалось, что во второй половине недели снова ожидается снег по всей стране.

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