Дожди на западе и до +8 днем: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 16 февраля, будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются в западных регионах, на остальной территории переменная облачность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе дожди и дожди с мокрым снегом ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, днем от +4 до +8, ночью от -3 до +2.

На севере без осадков, днем от +3 до +6, ночью от -2 до -8. В центральной части пасмурно, днем от +3 до +7, ночью от -1 до -4. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -2 до -9.

В южных областях днем от +5 до +8, ночью от -3 до +2.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, сухо, днем от +3 до +5, ночью от -2 до -4. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве