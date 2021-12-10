У Карпатах через відлигу можливе сходження лавин
Фото: в Карпатах можливе сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Карпатах очікується значна снiголавинна небезпека. Сьогодні в горах очікується відлига.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС.
У зв’язку з відлигою 10 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області, 10-11 грудня у високогір’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
12-13 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.