UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпатах ограниченная видимость и возможны лавины: предупреждение спасателей

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 февраля в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего ухудшилась видимость. Также украинцев предупредили о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщают спасатели.

Вместе с тем сегодня, на горе Поп Иван Черногорский снизилась видимость.

"По состоянию на 08:50 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-западный, западный 10-11 м/с. Температура воздуха -6 градусов", - предупреждает поисково-спасательный пост.

Напомним, сегодня, в Украине будет преобладать теплая погода. Существенных осадков не ожидается, только в северо-восточных и западных регионах будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКарпаты