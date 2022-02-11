У Карпатах обмежена видимість та можливі лавини: попередження рятувальників

Сьогодні, 11 лютого у горах Карпат погіршилася погода, що спричинило погіршення видимості. Також українців попередили про можливе сходження лавин.

"Станом на 08:50 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-західний, західний 10-11 м/с. Температура повітря -6 градусів", - попереджує пошуково-рятувальний пост.

Разом з тим сьогодні, на горі Піп Іван Чорногірський знизилась видимість.

"11 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, в Україні переважатиме тепла погода. Істотних опадів не очікується, лише у північно-східних та західних регіонах йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні наприкінці цього тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля.