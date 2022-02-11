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У Карпатах обмежена видимість та можливі лавини: попередження рятувальників

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 лютого у горах Карпат погіршилася погода, що спричинило погіршення видимості. Також українців попередили про можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"11 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляють рятувальники.

Разом з тим сьогодні, на горі Піп Іван Чорногірський знизилась видимість.

"Станом на 08:50 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-західний, західний 10-11 м/с. Температура повітря -6 градусів", - попереджує пошуково-рятувальний пост.

Нагадаємо, сьогодні, в Україні переважатиме тепла погода. Істотних опадів не очікується, лише у північно-східних та західних регіонах йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні наприкінці цього тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля.

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