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В Карпатах объявили третий уровень опасности схождения лавин

Автор: Андрей Василюк

В высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схождения лавин очевидцев просят сообщать специалистам.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Предупреждение о снеголавинной опасности. По данным Укргидрометцентра, 5 - 6 мая в высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели попросили в случае схождения лавин, сдвига снега или других снежных явлений (надувов, переметов и т. п.) сообщать об этом специалистам "Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах".

"Пришлите, пожалуйста, письмо на lavyny@meteo.gov.ua с информацией: дата и время; фото; место нахождения; размеры (по возможности) - длина×ширина, объем", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, по данным метеорологов сегодня, 5 мая, во всех областях, кроме Закарпатской, будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит + 18 +20, а ночью +2 + 4.

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