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В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В Карпатах объявлен штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В течение суток 22 января на на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/сек.

Вчера на г. Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями, ветер юго-западный 13 м/с., температура воздуха -4.

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Напомним, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода в ближайшие три дня. Незначительные осадки ожидаются лишь в западных и северных областях.

Недавно синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время в некоторых областях возможны заморозки, а в горах выпадет снег.

РБК-Украина писало, что 22-23 октября сохранится теплая погода, воздух прогреется до +20 на юге Украины.

Отметим, накануне в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

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