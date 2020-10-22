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У Карпатах оголосили штормове попередження

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В Карпатах оголошено штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Протягом доби 22 жовтня на високогір'ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с.

Вчора на г. Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 13 м/с., температура повітря -4.

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Нагадаємо, в Україні переважатиме суха та тепла погода у найближчі три дні. Незначні опади очікуються лише у західних та північних областях.

Нещодавно синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом у деяких областях можливі заморозки, а в горах випаде сніг.

Також РБК-Україна писало, що 22-23 жовтня збережеться тепла погода, повітря прогріється до +20 на півдні України.

Зазначимо, напередодні в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.

Прогноз погоди
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