У Карпатах оголосили штормове попередження

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В Карпатах оголошено штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Протягом доби 22 жовтня на високогір'ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с.

Вчора на г. Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 13 м/с., температура повітря -4.

Нагадаємо, в Україні переважатиме суха та тепла погода у найближчі три дні. Незначні опади очікуються лише у західних та північних областях.

Нещодавно синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом у деяких областях можливі заморозки, а в горах випаде сніг.

Також РБК-Україна писало, що 22-23 жовтня збережеться тепла погода, повітря прогріється до +20 на півдні України.

Зазначимо, напередодні в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.